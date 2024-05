Plus Bad Kreuznach Schließung am Bad Kreuznacher Kornmarkt: Öffentliche WCs häufig wegen Vandalismus dicht Von Markus Kilian i Die öffentliche Toilettenanlage in der Turmstraße ist zurzeit wegen einer Verunreinigung gesperrt. Foto: Markus Kilian Weil die Anlage in der Turmstraße am Zukunftstag geschlossen war, geriet die Stadt in die Kritik. Lesezeit: 1 Minute

Weil die öffentlichen Toiletten in der Bad Kreuznacher Turmstraße während des Zukunftstags am vorvergangenen Samstag geschlossen waren, kam von einigen Besuchern Kritik. Nun äußert sich die Stadt dazu in einer Pressemitteilung. „Der Vandalismus gerade bei den öffentlichen Toiletten in der Turmstraße ist hoch. Diese müssen regelmäßig repariert und während dieser ...