Plus Hackenheim Schleichweg und Rennstrecke: Wer hält sich an Tempo 30 in Bosenheimer Straße in Hackenheim? Von Gustl Stumpf i Hier beginnt die 30er-Zone: Das recht kleine Schild auf der gesamten Strecke dorfeinwärts wird gern übersehen. Und die unscheinbaren Piktogramme auf dem Straßenasphalt sowieso. Foto: Gustl Stumpf Eine Bürgerinitiative fordert ganz klar: Die verkehrsberuhigenden Maßnahmen muss man nachschärfen. Die Gemeindestraße leidet unter Schwerlastverkehr. Lesezeit: 2 Minuten

Zunehmender Verkehr, uneinsichtige Autofahrer und verkehrsberuhigende Maßnahmen, die ihren Namen nicht verdienen, sorgen für immer mehr Unmut in Hackenheim. Besonders die Situation in der Bosenheimer Straße nimmt nach Auffassung vieler Anlieger inzwischen unzumutbare Formen an. Die vor Jahren vom Landesbetrieb Mobilität zur Gemeindestraße zurückgestufte Straße, die von da an überwiegend ...