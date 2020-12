Archivierter Artikel vom 24.05.2020, 14:54 Uhr

Bad Kreuznach

Schlägerei mehrerer Personen an Aral-Tankstelle: Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen gegen halb 10 kam es unweit der Aral-Tankstelle in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 34-jähriger Mann aus Baden-Württemberg wurde durch eine Aluminiumstange am Kopf verletzt. Ein 19-Jähriger erlitt durch einen Faustschlag Prellungen im Gesicht.