Schicken Sie uns Ihre schönsten Weihnachtsfenster!

Das Fest steht bevor, aber in diesem Jahr unter keinem guten Stern, weil durch Corona doch sehr eingeschränkt.

Und so freut sich der „Oeffentliche“ auf schöne und ermutigende Fotos unserer Leser von ihren Weihnachtsfenstern oder ihrer Deko.

Die Fotos sollten im JPG-Format aufgenommen und 1 bis 2 MB groß sein.

Kurzen Hinweis auf Familie und Dorf hinzupacken – und ab geht die Mail an diese Adresse: bad-kreuznach@rhein-zeitung.net

Wir danken schon jetzt herzlich für Ihre Einsendungen und werden so viele Fotos wie möglich auf Sonderseiten in Print und in Online-Fotostrecken veröffentlichen.