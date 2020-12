Bingen/Grolsheim

Es ist nicht zu übersehen: Am Autobahndreieck Nahetal hat sich eine Autowelt angesiedelt, die mit ihrer Größe und Markenvielfalt ihresgleichen in der Region sucht. Hier hat die Scherer GmbH ihre bisher in Bingen verstreuten drei Standorte zusammengefasst, die Kräfte gebündelt und weitere Marken ins Portfolio aufgenommen.