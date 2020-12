Kreis Bad Kreuznach

Reihenweise abgesagte Volksfeste. Die Schausteller sind angefressen: „Jetzt gibt's kein Halten mehr.“ Sagt Ralf Leonhard, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Bad Kreuznach. Er hat die knapp zweistündige Protestdemo am Donnerstag in Berlin mit über 1600 Schaustellern und 1000 Fahrzeugen via TV verfolgt (kurzzeitig waren auf ntv auch die Kreuznacher zu sehen).