Als Fanreporter war und ist der in Kirn aufgewachsene Schauspieler Philipp Reinheimer erneut in Sachen Olympia unterwegs. Erst berichtete er von den Winterspielen, dann nach einer zehntägigen Pause von den in Peking noch laufenden Winterparalympics. Reinheimer ist zwar Corona-bedingt nicht in China vor Ort – und doch irgendwie ganz nah am Geschehen dran.