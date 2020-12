Schandfleck Container: Essensreste und Ratten in der Bad Kreuznacher Haydnstraße

Archivierter Artikel vom 13.09.2020, 14:45 Uhr

Der überquellende Kleidercontainer in der Haydnstraße Ecke Mendelssohnstraße in Bad Kreuznach ist kein schöner Anblick. Um ihn herum liegen jede Menge Altkleider. Ein Leser berichtete, dass auch schon Speiseabfälle am Containerplatz entsorgt wurden, über die sich die Ratten hermachen.

Bei der Recherche vor Ort war nicht zu erkennen, wer Eigentümer des Kleidercontainers ist. Ordnungsdezernent Markus Schlosser machte aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben über den Aufsteller des Containers. Er teilte jedoch mit, dass die Preise für Altkleider derzeit im Keller seien. So sei das Interesse der Aufsteller an ihren Kleidercontainern momentan nicht sehr hoch. Natürlich hat auch Schlosser kein Verständnis dafür, dass sich Unrat und Altkleider an dem Containerplatz stapeln. Er wies seine Mitarbeiter an, den Sachverhalt aufzuklären. bj