Bad Kreuznach

Ein optischer Schandfleck im historischen Kreuznacher Stadtkern soll nun in absehbarer Zeit verschwinden. Seit mehr als zweieinhalb Jahren ist das historische Gebäude in der Mannheimer Straße 27 am Salzmarkt in der Neustadt eingezäunt, nachdem das Haus vor Jahren durch einen Brand stark beschädigt wurde.