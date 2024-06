Plus Hochstetten-Dhaun

Schallschutzwand an B 41 wird erneuert: Umleitung durch Hochstetten-Dhaun

Von Sebastian Schmitt

i Beschädigte Asphaltdecke und Schallschutzwand werden erneuert Foto: Sebastian Schmitt

Bis diesen Freitag wird die Bundesstraße 41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein an der Umgehung Hochstetten-Dhaun durch den Ort umgeleitet, weil ein Brandschaden instand gesetzt wird. Rückblick: Eine Rundballenpresse war fast genau vor einem Jahr auf der Brücke der Umgehungsstraße in Flammen aufgegangen.