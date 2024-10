Plus Bad Kreuznach Schaler Beigeschmack: Kommentar zu spärlichen Informationen Von Cordula Kabasch i Cordula Kabasch Foto: Kevin Rühle/MRV Wenn ich mir vorstelle, dass ich als Patientin im Krankenhaus liege und nicht genau weiß, was mit dem Trinkwasser ist, würde ich mich fragen, wie gefährlich diese Verunreinigung eigentlich ist, wenn sie nicht mal beim Namen genannt wird. Lesezeit: 1 Minute

Paradoxerweise schreibt eine Sprecherin der Einrichtung vor zwei Wochen auf die Frage nach der Art des Bakteriums, dass man sich nicht an „Spekulationen in der Öffentlichkeit über die Art der Auffälligkeiten“ beteiligen wolle, da Proben noch in der Auswertung seien. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Die ...