Plus Bad Sobernheim Schäden an Bad Sobernheimer Bauwerk: Neue Schieferdächer für Kirche und Kaisersaal Von Silke Jungbluth-Sepp i Letzte Absprachen vor Baubeginn (von rechts): Oliver Reiner von Reiner-Dach aus Dörth, Uwe Daut von der Dachdeckerfirma Daut aus Monzingen, Christian Krautkremer von der Gerüstbaufirma, Christoph Müller vom Architekturbüro Faber & Müller, Alice Vehling von der Hochbauabteilung der VG und der Sachverständige Kurt Reiner Foto: Vehling Das 670 000-Euro-Projekt startet am Dienstag. Der Grund: Die alte Eindeckung ist schlicht undicht. Lesezeit: 2 Minuten

Vor dem Kaisersaal und der Philippskirche rücken in der nächsten Woche die Bauarbeiter an. Ein großer Baukran steht bereits, und auch die Gerüste. In den nächsten drei bis vier Monaten sollen dort die Naturschieferdächer auf der Philippskirche, dem Turm der Kirche und auch auf dem Kaisersaal erneuert werden. Dies ist ...