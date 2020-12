Bad Kreuznach

Eigentlich würde in diesen Tagen Mulan gegen die Hunnen kämpfen, James Bond einen entführten Wissenschaftler retten und Wonder Woman im figurbetonten Superheldinnenoutfit die Männerherzen erobern. Stattdessen bleiben die Leinwände in vielen Kinos wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März weiß. So auch im Cineplex-Kino der Familie Sawatzki in der Bad Kreuznacher Kreuzstraße.