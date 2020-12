Kirner Land

10.000 Schutzmasken bestellt, 340 erhalten. So oder so ähnlich läuft's in diesen Tagen im Schutzausrüstungshandel, weiß Bernhard Meder, bei der VG Kirner Land verantwortlich für den Bereich Beschaffung. Umso dankbarer ist die Verwaltung, dass das Nußbaumer Arzneimittelunternehmen Hevert auf Anfrage 200 Liter Desinfektionsmittel nicht nur lieferte, sondern gleich spendete.