Die Römer bauten rund um ihr Castellum Mogontiacum Wein an, veranstalteten Spiele und huldigten den Göttern – so weit, so bekannt. Doch ein Geheimnis galt es noch zu lüften: Feierten die alten Römer eigentlich auch schon Fastnacht? Ja, sagte nun die Initiative Römisches Mainz (IRM) – und veranstaltete die ersten Saturnalien in antiker Tradition. Und das zu Füßen der Mainzer Zitadelle und mit Blick auf das antike römische Bühnentheater.