Ich bin reif für die Insel. Aber nicht für die britische. Neulich habe ich etwas in England bestellt. Eine Krabbenhandtasche in Rosa, garniert mit hellen Tupfen. Unter dem Einfluss einiger Gläschen Prosecco erschien mir diese Handlung zu später Stunde voll und ganz richtig. Doch dann kam der Tag, an dem die Krabbe mein Leben enterte.