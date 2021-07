Mehr als drei Wochen ist der Zusammenbruch an der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden nun schon her, noch steht das beschädigte Bauwerk – doch offenbar ist die Einsturzgefahr noch nicht gebannt. Zwei Gerüsttürme sollen nun die marode Konstruktion stabilisieren, die beiden Türme sollen die Brücke rechts und links des abgesackten Überbaus abstützen. An Ort und Stelle gebracht werden müssen sie von ferngesteuerten Fahrzeugen – der Nahbereich um die Brücke ist weiterhin Sperrgebiet.