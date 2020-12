Bad Sobernheim

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Krise will die Initiative für Freizeit und Musikkultur (IFM) ihr Kulturfestival Salon Libertatia in einem anderen Format realisieren. Eigentlich war die Veranstaltung im Rahmen des Kultursommers für Anfang August im Bad Sobernheimer Nahegarten am Barfußpfad geplant. Nun erfolgt ein Kurswechsel, wie der Vorsitzende Norman Schäfer erläutert: Statt Musikgruppen und Ausstellung am Naheufer direkt zu zeigen, sollen nun in digitaler Form präsentiert werden.