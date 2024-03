Plus Bad Kreuznach Salinental attraktiver machen: Bündnis für Bad Kreuznach fordert Öffnung des Naheuferwegs Von Harald Gebhardt i Das Bündnis für Bad Kreuznach sucht nach Anregungen, das Salinental attraktiver zu machen. An dem Spaziergang mit Klopfer und Thom (3. und 2. von rechts) nahmen auch einige interessierte Bürger teil. Foto: Harald Gebhardt Das Bad Kreuznacher Salinental mit seinen Gradierwerken, seinen Sportanlagen, dem Naturschutzgebiet an der Nahe und dem Salinenbad ist als Naherholungsgebiet einzigartig, ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt. Wie man es noch attraktiver machen, besser vermarkten, für Touristen wie Einheimische aufwerten und aufhübschen kann, das war Thema bei einem Rundgang des neu formierten Bündnisses für Bad Kreuznach. Lesezeit: 3 Minuten

Das Bündnis für Bad Kreuznach will das Thema „Höhere Aufenthaltsqualität im Salinental“ in sein Programm für die Kommunalwahl aufnehmen.Ideen, das Salinental attraktiver zu machen, gibt es schon lange und viele: Zuletzt wurden im Masterplan Salinental aus dem Jahr 2010 an die 50 Maßnahmen aufgelistet. Nicht alle davon sind unumstritten. Umgesetzt ...