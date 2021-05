Das neue Salinenbad im Bad Kreuznacher Salinental ist im Vergleich zu dem in die Jahre gekommenen 50 Jahre alten Hallenbad in der Kilianstraße und dem 60 Jahre alten Freibad in der Tat ein Quantensprung. Doch der neue Badespaß hat seinen Preis. So wird der Eintritt für Besucher im neuen Salinenbad-Hallenbad doppelt so teuer: Erwachsene ab 16 Jahre zahlen künftig 6 Euro statt wie bisher 3 Euro im alten Hallenbad; Kinder, Schüler und Studenten 4 Euro statt 2 Euro.