Plus Bad Kreuznach Saisonende im Stadtkern: Der Schlussakkord des Bad Kreuznacher Feierabendmarkts Von Markus Kilian i Ausklang: Der letzte Vereinsfeierabendmarkt in diesem Jahr auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt mit Sound Express kam gut an. Foto: Markus Kilian Zum letzten Mal hatten die Vereine für Donnerstag eingeladen, jetzt geht der beliebte Treff auf dem Kornmarkt in die Winterpause. Doch Ende November soll noch mal ein Glanzlicht geschehen. Lesezeit: 1 Minute

Die Big Band Sound Express swingt mit dem „Girl from Ipanema“, die Weingläser füllen sich, das Stimmengewirr wird voller: Der letzte Vereinsfeierabendmarkt in diesem Jahr lockte am Donnerstag noch mal viele Besucher auf den Bad Kreuznacher Kornmarkt. Eingeladen hatte die Initiative „Wir sind Kreuznach“ zusammen mit Weinland Nahe. Ehrengast war ...