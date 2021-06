Sängerehepaar stemmt Klassikfestival: Zweites „Mini-Bayreuth“ im Hargesheimer Garten von Familie Vinke

In diesem Jahr sind es schon ein paar Logenplätze mehr, wenn im Vinke-Garten in Hargesheim an der bekannten Adresse Mozartstraße 19 die zweite Auflage der Wagner-Festspiele steigt. Eigens dafür wurde noch ein Durchbruch in der Wohnzimmerwand bei Familie Vinke gemacht, damit der Festspielflügel vor Wetterunbilden geschützt im Haus verbleiben kann. Im Garten stehen die Bühnenelemente bereit, eine Leihgabe der Alfred-Delp-Schule. Telefonisch und per E-Mail treffen täglich Anfragen nach Karten ein, auch von Stammästen der Bayreuther Festspiele.