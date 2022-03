In den nächsten 14 Tagen sollen die letzten Arbeiten an der Freiflächenanlage für Fotovoltaik in Seesbach abgeschlossen sein, damit die Anlage dem gemeindeeigenen Grundstück an der Landesstraße 230 in Betrieb gehen kann. Auf der knapp 2,8 Hektar großen Fläche wurden seit Herbst vergangenen Jahres die Module aufgebaut. Die Anlage soll zukünftig bis zu drei Megawatt Strom erzeugen, heißt es.