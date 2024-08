Plus Bad Kreuznach Rund 70 Gläubige auf Autoscooter-Anlage: Eröffnungsgottesdienst auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt Von Josef Nürnberg i Schaustellerpfarrerin Christine Beutler-Lotz und ihr katholischer Kollege Manfred Simon hatten den Jahrmarktsgottesdienst unter das Motto „Zufriedenheit“ gestellt. Foto: Josef Nürnberg Unter dem Motto Zufriedenheit haben Schaustellerpfarrerin Christine Beutler-Lotz und ihr katholischer Kollege Manfred Simon zur traditionellen Auftaktveranstaltung des Volksfestes eingeladen. Lesezeit: 1 Minute

Für viele Bad Kreuznacher beginnt der Jahrmarkt nicht erst mit den Böllerschüssen am Freitagabend, sondern mit dem traditionellen Jahrmarktsgottesdienst auf dem Autoscooter der Familie Roßkopf bereits am Donnerstag. In diesem Jahr stand der Gottesdienst, den die evangelische Schaustellerpfarrerin Christine Beutler-Lotz und ihr katholischer Kollege Manfred Simon mit rund 70 Gläubigen feierten, ...