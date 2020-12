Bad Kreuznach

Die fleißigen Helfer um Diakon Bodo Stumpf gerieten arg ins Schwitzen, als sie in mediterraner Hitze einen riesigen Lkw mit Paletten voller Hilfsgüter für bedürftige Familien in Rumänien beluden. Berge von Decken, Bettwäsche, gut erhaltener Kleidung, Schuhe, Spielwaren sowie Sport- und Hilfsgeräte waren seit Juni von hilfsbereiten Spendern bereitgestellt worden. Sie warteten nun, platzsparend auf Paletten gepackt, in der ehemaligen Wilk-Halle von Hans Gerhard Merkelbach, der sich auch bei der Fairen Liste im Stadtrat engagiert, auf den Transport nach Rumänien.