Rüstige Rentner einfach unverzichtbar

Bretzenheim

Mit ihrem Engagement sind die Rüstigen Rentner für die Gemeinde Bretzenheim unverzichtbar. Immer wieder packen die Männer an und führen im Ort zahlreiche Arbeiten ehrenamtlich durch. Seit 15 Jahren sind die fleißigen Helfer aktiv und regelmäßig an zahlreichen Stellen in der Gemeinde präsent – ob im Kindergarten, wo sie Streich- und andere handwerkliche Renovierungsarbeiten durchführten, oder auf Plätzen, Wegen oder kleinen Grünflächen in den Wohngebieten, die sie regelmäßig pflegen und wo sie Bäume schneiden oder Pflanzbeete anlegen. Auch die schmale Verkehrsinsel am Ortsausgang in Richtung Langenlonsheim richteten die Helfer her. Zudem halten sie den Marktplatz und den Bereich an der historischen Sandsteinkapelle ebenso auf Vordermann wie das Gelände rund um die Grundschule und die Kita.