Rüdesheimer VG investiert in Besucherbergwerk: Schmittenstollen startet in neuer Besetzung

Von Christine Jäckel

i Der Schmittenstollen mit Besucherbergwerk und Außenbewirtung auf den Terrassen ist ein beliebtes Ausflugsziel und Raststation für die Wanderer, die den Lemberg erkunden. Foto: Christine Jäckel

Am ersten April beginnt die Saison am Besucherbergwerk Schmittenstollen in neuer Besetzung. Aktuell werden, vor allem von den Mitgliedern des Bergwerkvereins, viele Arbeiten auf der Anlage für den Neustart erledigt. Das berichtete Bürgermeister Markus Lüttger (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss.