Bad Kreuznach

Es war bereits Mitteilungsvorlage in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr: Nun hat der Bauhof die Beschilderung in der Rüdesheimer Straße geändert. Dort gilt nicht mehr durchgängig Tempo 30, sondern in zwei Abschnitten wurde die Geschwindigkeitsregelung nun tagsüber abgeschafft – sie gilt nur noch nachts (von 22 bis 6 Uhr).