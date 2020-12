Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 11:58 Uhr

Rüdesheim

Rüdesheimer Feuerwehr im Einsatz: Im strömenden Regen Katze von Dach gerettet

Eine besonderen Einsatz hatte die Feuerwehr Rüdesheim am Samstagabend: Katze Sunny war im strömenden Regen auf einem Hausdach in Not geraten. Eine gute Stunde lang hatte ihr Besitzer vergeblich versucht, die Katze wieder nach unten zu locken. Als es dann noch zu regnen begann, befürchtete der Katzenliebhaber, dass sein Tier auf dem nassen Dach abrutschen und sich verletzen könnte und rief die Feuerwehr zur Hilfe.