VG Rüdesheim

Bei einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus im Mandeler Weg in Rüdesheim ist am Sonntagmittag eine vierköpfige Familie mit dem Schrecken davongekommen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rüdesheim und Bad Kreuznach konnten den Brand im Kinderzimmer dank ihres schnellen und umsichtigen Einsatzes zügig löschen.