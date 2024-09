Plus Kreis Bad Kreuznach

Rückkehr ins Bad Kreuznacher Kurhaus zur Wahl am 2. November: Zwei Frauen streben nach der Naheweinkrone

i Es kommt in diesem Jahr zu einem „Duell“: Um die Naheweinkrone bewerben sich Laura Ludwig (2. von links) und Zoe Keller de Almeida Soliz (2. von rechts). Vorgestellt wurden sie von Weinland Nahe mit Geschäftsführerin Victoria Krings (links) und Vorsitzender Anja Moser. Fotos: Rainer Gräff Foto: Rainer Gräff

Während alle Augen der naheländischen Weinwelt auf der Entscheidung zur neuen Deutschen Weinkönigin – mit Kandidatin Katharina Gräff aus Mandel – am Samstag dieser und am Freitag der kommenden Woche ruhen, werden die Weichen zur Kür der nächsten Naheweinkönigin gestellt. Weinland Nahe präsentierte am Freitag in der Naheweinvinothek die beiden Bewerberinnen um das Amt als Botschafterin und Repräsentantin des Anbaugebiets und seiner Winzer.