Plus Bad Kreuznach/Hamburg Route durch Deutschland: Bad Kreuznacher Influencer ist im Einsatz für Rolli-Hunde Von Cordula Kabasch i Tommy Pham ist mit seiner Hündin Nami unterwegs, um Rollstuhlhunden zu helfen: Als Influencer, der Clips von sich und seinem Hund in den Sozialen Medien hochlädt, will er Spenden sammeln. Foto: Tommy Pham Tommy Pham (30) aus Bad Kreuznach sammelt mit seiner Hündin Nami Spenden für querschnittsgelähmte Vierbeiner. Wie eine Reise nach Hamburg den Tieren helfen soll. Lesezeit: 3 Minuten

Der in Bad Kreuznach lebende Influencer Tommy Pham ist mit seiner Beagle-Dame Nami auf einem Roadtrip unterwegs: Er reist nach Hamburg, um auf dem Tierschutzhof De Hun'nehoff auszuhelfen. Tommy Pham will damit seine rund 100.000 Follower in den sozialen Netzwerken animieren, Geld zu spenden – und zwar für Rollstuhlhunde. Tommy Pham ...