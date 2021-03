Der Frühling kommt, und mit ihm die Elektroroller der Süwag: Meenz-e heißen die kleinen roten Flitzer, die an eine Vespa erinnern. Die Mopeds mit dem Elektromotor stehen nun wieder in Mainz zur Ausleihe auf den Straßen und sollen eine Lücke schließen zwischen E-Auto, Fahrrad und den E-Scootern. Im September 2020 hatte der Energiedienstleister Süwag sein Sharing-Angebot in Mainz gestartet – als dritte Stadt mit Leihelektrorollern.