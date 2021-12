Im Mai hatte der VG-Rat vom damalige Erste Beigeordnete und Altbürgermeister der VG Meisenheim, Dietmar Kron, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gefordert, um zu klären, welche der vier Sanierungsoptionen für das Rosenbergbad weiter verfolgt werden soll. So stellte Planer Klaus Meyer nun am Dienstag in einer Telefonschalte seine Bewertungen, die er im November auf 91 Seiten vorgelegt hatte, dem Werksausschuss vor.