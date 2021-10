Rohrbruch in Kreuznacher Innenstadt: Reparatur dauert länger

Nach dem am Dienstag vergangener Woche festgestellten Wasserrohrbruch im Bereich Planiger Straße/Wilhelmstraße/Bourger Platz konnte bisher nur die Trinkwasserversorgung zügig wiederhergestellt werden.

Die Havarie einer Wasserzuleitung auf der Kreuzung Bourger Platz und Wilhelmstraße sorgt für große Verkehrsprobleme in der Bad Kreuznacher Innenstadt. Die in zwei Bauabschnitten ausgeführte Erneuerung der Leitungen sollte ursprünglich am 22. Oktober abgeschlossen sein.

Jetzt meldet die Stadtverwaltung, dass die Anbindung der neuen Wasserleitungen an das Netz deutlich länger dauern wird als geplant: wahrscheinlich bis zum 28. Oktober.