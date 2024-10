Rohrbruch im Bad Münsterer Kurpark: Gradierwerk außer Betrieb, Zukunft offen

Bad Münster am Stein-Ebernburg. Im Kurpark Bad Münster am Stein ist ein Rohrbruch festgestellt worden. Betroffen ist auch der Leitungsstrang, der das Gradierwerk versorgt. Da der Rohrbruch derzeit nicht lokalisiert und auch nicht absehbar ist, welche Wassermengen im Untergrund austreten, wurde die Leitung stillgelegt und damit auch die Soleversorgung für das Gradierwerk unterbrochen.

Der Bodentank kann das 150 Meter lange Gradierwerk allein nicht versorgen. Daher ist die Berieselung der Dornwände abgestellt. Derzeit ist nicht absehbar, ob das Gradierwerk in dieser Saison noch in Betrieb gehen kann. Es müsste komplett neu befüllt werden. Die Gradierwerke im Salinental bleiben bis zur ersten Novemberwoche in Betrieb. Der Inhalationspark im Kurpark mit dem Solezerstäuber bleibt aktiv, solange es die Witterung zulässt. red