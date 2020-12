Bad Kreuznach

„Gib's ihm, stech ihn ab“ – diese Worte soll der ältere der beiden Angeklagten, die sich vor dem Schwurgericht beim Landgericht Bad Kreuznach verantworten müssen, bei einer Schlägerei in der Alemannenstraße in Bad Kreuznach am 15. Dezember vergangenen Jahres dem mutmaßlichen Täter zugerufen haben.