Rheumazentrum in Bad Kreuznach bekommt neue Abteilung: Weg frei für Kinder- und Jugendrheumatologie Von Jens Fink Dr. Boris Hügle wird künftig als Chefarzt in der neuen Abteilung für Kinder- und Jugendrheumatologie tätig sein. Foto: Jens Fink Für von Rheuma betroffene junge Menschen und ihre Angehörigen ist es eine gute Nachricht: Das Rheumazentrum Rheinland-Pfalz wird sein Leistungsspektrum um eine Abteilung für Kinder- und Jugendrheumatologie erweitern. Verantwortlich für die neue Einrichtung ist Privatdozent (PD) Dr. Boris Hügle, der seit August in der Fachklinik tätig ist und als renommierter Experte auf seinem Gebiet gilt.

Der 52-jährige Mediziner wirkte zuletzt im Deutschen Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie in Garmisch-Partenkirchen. Der Molekularmediziner studierte in Tübingen sowie am Trinity College in Dublin und interessierte sich schon früh für Kinderheilkunde und Rheumatologie. Nach seiner Ausbildung zum Kinderrheumatologen in Leipzig wirkte er im kanadischen Toronto als Fellow am Sick ...