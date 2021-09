Rheinwelle: Saunalandschaft ist eröffnet

Sanierungs- und Renovierungsarbeiten brauchen Zeit, verursachen Dreck und Schmutz. Gleich, ob in der eigenen Wohnung oder in der rheinhessischen Wasserwelt namens Rheinwelle. Wenn dann aber das Ende naht, freut sich die Familie – aber auch der Betreiber des Bades ist erleichtert und froh. Im Mai haben die Renovierungsarbeiten in dem Bad unweit von Gau-Algesheim begonnen. In dieser Zeit ging der Geschäftsführer Dirk Osterhoff davon aus, dass die Saunawelt Anfang August wieder in Betreib gehen kann. Das Spaßbad und das Schwimmbecken sollten dann nahtlos öffnen, wenn die beiden Freibäder in Bingen und Ingelheim ihre Pforten schließen.