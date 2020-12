Unterjeckenbach

Es war wohl das aufregendste Erlebnis im bislang 23-jährigen Leben von Lea Köhler: Die Zeitungsausträgerin des Oeffentlichen Anzeigers war gemeinsam mit ihrem Fahrer – das ist ihr Vater Werner – am Freitagmorgen als erste am Brandort in Unterjeckenbach. Nein, die Feuerwehr habe sie nicht als erste gerufen, ist es ihr wichtig, sich nicht mit fremden Federn zu schmücken. „Mir lief der Bewohner des Brandhauses im Schlafanzug auf der Straße in die Arme. Der wusste gar nicht mehr, was los ist.“