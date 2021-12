Für einen Kranich war am Mittwoch die Reise in den Süden endgültig zu Ende. Er musste in einer Tierarztpraxis eingeschläfert werden. Der Vogel war im Steilhang oberhalb der Eiskeller an der Kallenfelser Straße (unterhalb des Friedhofs) entdeckt worden. Er flatterte hilflos und konnte nicht weiter.