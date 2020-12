Bad Kreuznach

Noch immer ist die Zukunft des Bad Kreuznacher Wahrzeichens ungewiss, doch jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen: Die Stadtverwaltung empfiehlt, das Brückenhaus in der Mannheimer Straße 94 anzukaufen und in Eigenregie zu sanieren. Mit einer entsprechenden Beschlussvorlage befasst sich der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am Dienstag, 19. Mai. Die Sitzung in der Turnhalle der Grundschule Dr. Martin Luther King in der Richard-Wagner-Straße 39 beginnt um 17.30 Uhr.