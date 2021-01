Kreis Bad Kreuznach

Im Impfzentrum Bad Sobernheim wird gegen das Coronavirus geimpft, was das Zeug hält. Pro Tag erhalten im Schnitt zwischen 165 und 170 Menschen die erste von zwei Spritzen, sagt Kreispressesprecher Benjamin Hilger, der das Impfzentrum zusammen mit Anna Hinckel, ebenfalls Mitarbeiterin der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, leitet. Doch was passiert eigentlich mit Impfstoff, der am Ende des Tages nicht verabreicht wurde?