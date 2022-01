Auch im Denkmalschutz kann es gut sein, dass die richtige Person zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Solch ein Moment kam für das Stadtschreiberhaus von 1540, als Norbert Theis an einem Septemberabend 2007 an dem in die Jahre gekommene Gebäude vorbeispazierte und den Plan fasste, das Haus zu sanieren.