Die Seehunde, die seit 1961 den Spielplatz an der Buß'schen Mühle zierten, und an denen der Zahn der Zeit arg genagt hatte, sind fertig restauriert. Die Seehunderetter Steffen Kaul und Beate Bruns vom Altstadtverein überzeugten sich nun von der gelungenen Sanierung der Heuler in der Werkstatt der Firma Bussmer und Orben.