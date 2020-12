Kreis Bad Kreuznach

Ab kommenden Mittwoch treten eine Reihe von Lockerungen der bisherigen Corona-Beschränkungen in Kraft. Die Kreisverwaltung hat einen ganzen Katalog an Bestimmungen veröffentlicht, die ab dann gelten. So darf der Bad Sobernheimer Barfußpfad wieder genutzt werden, der Übungsbetrieb im Sport ist wieder weitestgehend möglich und vieles mehr: