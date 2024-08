Plus Bad Sobernheim Restaurant „Lieb's“ in Bad Sobernheim: Kreisverwaltung kassiert Abendbetrieb Von Silke Jungbluth-Sepp i Die Gastronomie im Nohfels-Park hat seit Donnerstag geschlossen. Der Restaurantbetrieb ist nicht mehr erlaubt, der Cafébetrieb allein rechnet sich laut Betreiberin wirtschaftlich nicht. Foto: Lena Reuther Wegen der Lärmbelastung einer neuen Lüftungsanlage hatten sich Anwohner am Nohfels-Park beschwert. Nun hat der Kreis bekräftigt: Öffnungszeiten bis 22 Uhr waren nie genehmigt. Lesezeit: 2 Minuten

Nachdem die Kreisverwaltung wegen fehlender Baugenehmigungen eine Nutzungsuntersagung für den Restaurantbetrieb des Lokals „Lieb’s“ im Nohfels-Park ausgesprochen hat, schlagen in Bad Sobernheim die Wellen hoch. Es gibt in den sozialen Medien massive Kritik an der Entscheidung des Kreisbauamts, zudem werden die Nachbarn, die sich gegen die Lärmbelastung durch die Lüftungsanlage ...