Plus Bad Sobernheim

Respekt vor der Fähigkeit des Verzeihens: Auf den Spuren von Eugénie Musayidire

Von Wilhelm Meyer

i Jonas Weinand (rechts) war Gast der 137. Folge von Gerhard Engbarths Sobernheimer Runde. Foto: Wilhelm Meyer

Jonas Weinand ist 31 Jahre alt und engagiert sich in der Initiative „Eugénies Dream Ruanda“. In der Sobernheimer Runde stellte der junge Wissenschaftler das Lebenswerk der engagierten Ruanderin Eugénie Musayidire vor, die sich für die Aussöhnung zwischen den verfeindeten Volksgruppen in Ruanda einsetzt.