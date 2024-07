Plus Reiffelbach

Reiffelbach: Gerhard Geib bleibt Ortschef

Von Roswitha Kexel

i Das Foto zeigt (von links) Hubert Rhode, Michael Schneider, Angela Maurer-Herhammer, Lars Köhler, Gerhard Geib, Uwe Engelmann, Jörg Heimann, Dirk Paulus, Daniel Stein und Jörg Schweikhard-Leuz. Foto: Roswitha Kexel

Ortsbürgermeister Gerhard Geib bleibt in Reiffelbach im Amt. Er hatte bei der Kommunalwahl am 9. Juni zwar nicht kandidiert, jedoch anschließend seine Bereitschaft für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren erklärt. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats wurde er einstimmig gewählt.