Bad Kreuznach

Susi Hilsenrath und Hans Zacher haben eines gemeinsam. Als Kinder wurden sie Zeugen der nationalsozialistischen Verbrechen in der Reichspogromnacht am 9. und 10. November 1938 in Bad Kreuznach. Die jüdische Familie Hilsenrath wohnte im selben Haus wie der Rabbiner Alfred Jacobs am Adolf-Hitler-Platz (heute Schlossplatz) und Ecke Gymnasialstraße, Hans Zacher nicht weit davon in der Rossstraße 29.